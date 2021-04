Giornata incolore per le Borse europee. Milano chiude sotto la parità

S&P-500

(Teleborsa) -, in una giornata in cui nemmeno il resto delle Borse europee ha brillato, ad eccezione di Madrid che ha terminato gli scambi in deciso rialzo. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,40%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 63,26 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.A Milano, chiude sotto la parità il, che scende a 24.691 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre, al contrario, incolore il, che termina la seduta a 26.982 punti, sui livelli della vigilia.Sui livelli della vigilia il(+0,02%); in lieve ribasso il(-0,35%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,15%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,39%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,24%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,22%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -3,34%.Affonda, con un ribasso del 2,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,41%.scende dell'1,06%.Al Top tra le azioni italiane a(+17,85%),(+5,31%),(+2,22%) e(+1,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -4,69%.Crolla, con una flessione del 3,94%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,46%.