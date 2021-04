Grande giornata in Borsa per Juventus e Manchester United

Juventus

(Teleborsa) -i due club quotati tra i dodici che hanno annunciato di dare il via a una nuova Superlega europea . Brillante rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno del 17,85% a Piazza Affari, mentre allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 17,7 con un rialzo del 9,45% a Wall Street.I rappresentanti delle due squadre avranno inoltre posti di spicco nella nuova organizzazione: il presidente della Juvee il co-presidente dello Unitedsaranno infatti vicepresidenti della Super League, con il presidente del Real Madridal vertice. Secondo le indiscrezioni di stampa, i quindici team che daranno il via alla competizione (12 fondatori e 3 da individuare) riceveranno daun pagamento anticipato di oltre 3,5 miliardi di euro."La chiara implicazione è una significativa diminuzione del valore dei diritti per la UEFA Champions League che, presumibilmente, verrebbe completamente cesserebbe di esistere o continuerebbe senza la partecipazione di alcuni/la maggior parte dei club più importanti", hanno scritto gli analisti diin una nota ai clienti. Tuttavia, "con così tante critiche, anche da parte dei tifosi, si è", hanno aggiunto.L'annuncio ha fatto guadagnare terreno anche a. Ilha chiuso la seduta con un rialzo dell'11,22% a Francoforte, mentre l'ha guadagnato un più contenuto +0,32% sulla Borsa di Amsterdam.