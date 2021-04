In rosso il comparto beni industriali a Milano (-1,00%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE MIB

Prysmian

mid-cap

Biesse

Cofide

small-cap

Indel B

Luve

Fidia

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 38.429,1 in calo dell'1,00%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 1.099, in prossimità della chiusura di ieri.Tra i titoli del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,25% sui valori precedenti.Tra leitaliane, retrocede, con un ribasso dell'1,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.Tra ledi Milano, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,17%.scende dell'1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,14%.