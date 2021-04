Prudenti i Listini europei. Dividend day a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. L'incertezza si avverte anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, nel giorno del primo appuntamento della stagione dei dividendi a Piazza Affari.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,54%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,24 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +100 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,73%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.708 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 27.011 punti.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,51%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,44%.Buona performance per, che cresce dell'1,37%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,33%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,22%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,34%),(+2,79%),(+2,60%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,97%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,83 punti percentuali.scende dell'1,52%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.