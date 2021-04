Renergetica, CdA approva bilancio 2020. Risultato netto in crescita del 34%

Renergetica

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su AIM, ha approvato il bilancio 2020, chiuso con un valore della Produzione pari a 11,5 milioni di euro (+23% sul 2019), un EBITDA pari a 4,69 milioni di euro (+13% sul 2019) e un, in crescita del 34% rispetto all'esercizio precedente."I risultati prodotti nell'esercizio 2020, certamente assai positivi nonostante tutte le difficoltà portate dalla pandemia Covid-19 che ha causato inevitabili ritardi nell'attività di sviluppo dei progetti e nel completamento dei relativi iter autorizzativi, si confermano die ci consentono di guardare al futuro con rinnovato ottimismo", ha commentato ilLaè pari a 9,61 milioni di euro, in crescita rispetto ai 6,16 milioni al 31 dicembre 2019 in relazione agli aumentati fabbisogni generati dall'incremento dell'attività di sviluppo e dagli slittamenti nei processi autorizzativi e nelle vendite dei progetti causati dalla pandemia.Per il 2021, "nella ragionevole aspettativa di una progressiva soluzione dell'emergenza Covid-19, non sono previsti ulteriori ritardi nell'attività di sviluppo e nei processi autorizzativi già avviati, e permangono le aspettative di risultati di gestione positivi", sottolinea la società. Renergetica continuerà inoltre lacon cui concludere accordi di medio e lungo termine per crescere nel mercato nazionale e internazionale.