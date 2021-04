Scuola, presidi frenano su rientro in classe al 100%: "Impossibile il distanziamento"

(Teleborsa) - Il governo sta lavorando a tappe serrate in vista del rientro a scuola di tutti gli studenti, nelle zone gialle e arancioni, previsto per il 26 aprile. "Abbiamo scelto la scuola – ha affermato il– che credo sia l'architrave della nostra società da cui ripartire anche per dare un segnale di fiducia ai nostri ragazzi fino adesso in dad. Mancano poche settimane alla fine dell'anno scolastico, vogliamo che tornino in presenza i ragazzi. Ci assumiamo un po' di rischio? Si, c'è un elemento di rischio, une per questo chiedo una mano". Un'assunzione del rischio che, tuttavia, non convince i. Le scuole non sarebbero, infatti, pronte ad accogliere il 100% degli studenti in presenza. Tra i problemi principali spiccano ie il, con l'impossibilità in molte classi di mantenere il distanziamento."La scuola è un luogo naturale di assembramento. Se si torna al 100% in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento. In questo caso la scuola si vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi e alternarla alla dad, facendo rotazioni. Bisogna valutare questo rischio – ha affermato il–. Abbiamo un aspetto positivo che è migliorato, quello della percentuale di personale scolastico che ha ricevuto la prima dose, ovvero 3 su 4. L'aspetto criticabile è la sospensione del piano vaccinale nei confronti del mondo della scuola che riguarda 1,5 milioni di persone, per procedere invece con fasce d'età. Dovrebbe essere invece fatto parallelamente. Tra gli aspetti negativi ci sono sempre i trasporti, tema che riguarda soprattutto gli alunni superiori perché i più piccoli hanno la scuola vicino casa. Ci sono 390 milioni di euro per i trasporti, ma quando ne vedremo gli effetti? C'è poi il tema del piano di screening degli studenti basato sui tamponi rapidi che ancora naviga in alto mare".Questa mattina èper fare il punto sui protocolli di sicurezza e sugli esami. L'esito della riunione sarà, poi, condiviso con il Cts che si esprimerà su questi temi. Oggi, intanto sono tornati fisicamente in aula 6 milioni e 850mila alunni sugli 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari mentre circa un milione e 657mila sono ancora in didattica a distanza. Una percentuale di studenti in presenza, pari all’80,5% del totale, che non si raggiungeva dallo scorso febbraio.