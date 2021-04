Si muove in territorio positivo il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+3,14%), seduta effervescente per Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

Ftse MidCap

Juventus

Autogrill

Ftse SmallCap

Grandi Viaggi

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 2 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 231.Intanto ilguadagna il 3,14%, dopo un inizio di giornata a 33.152,9.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,93%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,89%.Tra le azioni del, brillante rialzo per i, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,18%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,70%.