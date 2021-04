Superlega, Draghi: contrari al progetto, preserviamo meritocrazia e funzione sociale dello sport

(Teleborsa) - Dopo le dure prese di posizione di, è arrivato anche il commento negativo del presidente del Consiglio italianosulla creazione della Superlega di calcio annunciata dai 12 club europei fondatori. "Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto SuperLega e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport", ha dichiarato.Contraria al progetto dianche la vicepresidente della Commissione europea. "Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l'inclusione. Non c'è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base", ha scritto su Twitter commentando la notizia.Nel primo pomeriggio è arrivata in conferenza stampa la reazione ufficiale dellache attraverso il presidenteha severamente criticato la mossa delle 12 società fondatrici. "Stiamo ancora valutando la situazione con la. È ancora presto, l'annuncio è arrivato ieri notte, non abbiamo ancora una soluzione ma cercheremo di applicare tutte le sanzioni che potremo. I giocatori che parteciperanno e giocheranno con le squadre nella Superlega non potranno giocare né ai Mondiali né agli Europei né in nessuna partita delle nazionali", ha detto.“La Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro questache è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto idea dell’. Il mondo del calcio unito, governi uniti, tutti uniti contro questo progetto senza senso”, ha aggiunto non risparmiando un duro attacco nei confronti del presidente della Juventus,, definendolo "la più grande delusione di tutte". "Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono. Il giorno dopo ha fatto l’annuncio", ha detto Ceferin. Il comitato esecutivo dell'Uefa ha nel frattempo validato laa 36 squadre a partire dal 2024-25.La banca d'affari americanasecondo quanto hanno riferito diversi media economici – Bloomberg e Financial Times tra gli altri – sarebbe pronta a finanziare il progetto di Superlega con più di 3 miliardi di euro.