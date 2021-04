Tokyo resta al palo. Bene le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Avvio di settimana debole per la borsa di Tokyo, con gli investitori che continuano a guardare alla stagione delle trimestrali, mentre aumentano le preoccupazioni per la recente ascesa dei contagi di coronavirus a livello nazionale.Chiude sulla parità per l'indice giapponeseche si attesta a 29.683 punti, mentre, al contrario, in forte aumento l', che termina in rialzo del 2,30%.In frazionale progresso(+0,58%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per(+0,21%).Depresso(-2,08%); in moderato rialzo(+0,2%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,16%.Il rendimento dell'scambia allo 0,09%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,16%.