UK, Tesoro e Bank of England lavorano a una valuta digitale

(Teleborsa) - Il Tesoro britannico e la Bank of England hanno lanciato oggi una nuova task force per lavorare alla. Se approvata, la valuta digitale "esisterebbe, piuttosto che sostituirli", sottolinea un comunicato, dove viene evidenziato che "il governo riconosce che il denaro contante rimane importante per milioni di persone".La nuova Central Bank Digital Currency (CBDC) Taskforce è co-presieduta dal vice governatore della Banca d'Inghilterra,e, e dal direttore generale dei servizi finanziari del Tesoro,. Nella nota che annuncia la sua creazione viene comunque sottolineato che il governo e la Banca d'Inghilterra non hanno ancora deciso se introdurre la CBDC nel Regno Unito.L'annuncio è arriva nel corso di un evento in cui il ministro delle finanzeha presentato una serie di proposte per migliorare il settore fintech britannico che prevedono, oltre alla creazione della task force, un migliore supporto normativo e riforme per aiutare le aziende del settore a crescere."La nostra visione è per un settore dei servizi finanziari più aperto, più verde e più tecnologicamente avanzato - ha detto Sunak - Il Regno Unito è già noto per essere in prima linea nell'innovazione, ma dobbiamo andare oltre". "Se riusciremo a cogliere lo straordinario potenziale della tecnologia, consolideremo la posizione del Regno Unito come", ha aggiunto.Tra le prime valute digitali al mondo garantite da un Paese sovrano c'è il, lanciato nel 2020. Stati più grandi hanno solo segnalato un interessamento per l'argomento. La Banca centrale europea e la Riksbank svedese hanno affermato che potrebbero arrivare al lancio di una valuta simile alla metà del decennio. Lasta prendendo in considerazione uno yuan digitale, mentre lasta temporeggiando e ha affermato in più occasioni che non è qualcosa a cui aspira nel breve termine.