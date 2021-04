ABI, prestiti ancora in crescita. Italiani ancora attratti dalla liquidità

(Teleborsa) -rispetto ad un anno fa, grazie alla crescita registrata a febbraio dalle i) più forte di quella riportata dalleLo rivela l'ultimo rapportoelaborato su dati della Banca d’Italia.A marzo, i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono sui minimi storici: il tasso medio sul totale dei prestiti è sceso al 2,24% dal 2,25%, il tasso medio praticato alle imprese per l'erogazione dei finanziamenti è salito all'1,20% dall'1,15% precedente e quello per l'acquisto di abitazioni è salito all’1,37% dall'1,30%.Continua a migliorare la qualità del credito: lesono scese a febbraio arispetto ai 26,4 miliardi di febbraio 2020 (-6,3 miliardi pari a -23,8%) ed ai 33,6 miliardi di febbraio 2019 (-13,5 miliardi pari a -40,2%).raggiunto a novembre 2015, pari a 88,8 miliardi, evidenzia una). Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è pari all'1,16% a febbraio 2021, (era 1,55% a febbraio 2020, 1,95% a febbraio 2019 e 4,89% a novembre 2015).Sul fronte della, ida clientela residente e le obbligazioni risultano insu base annua. I depositi in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine sono aumentati di oltre 146 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (+9,2% su base annua), confermando la, mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite, èscesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 17 miliardi di euro