Covid, BNP Paribas Cardif: "Dopo un anno aumenta desiderio di protezione su salute, lavoro e credito"

(Teleborsa) - In un mondo completamente diverso e colpito dal Covid-19, gli italiani sono piu` preoccupati e piu` pessimisti, rispetto al 2019 e alla media europea. Aumentano la paura di perdere il lavoro e dell'ospedalizzazione, cresce il desiderio di maggior protezione verso la propria salute, la famiglia e la sfera economica e si rafforza la consapevolezza sull'assicurazione del credito. In generale, la pandemia ha ridotto le entrate economiche di tanti italiani, costringendoli a rimandare o annullare i progetti piu` onerosi. Queste le principali evidenze emerse dallaPer realizzare la nuova analisitra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, ha coinvolto, sempre con, unper capire dove siamo, dove andremo e costruire l'assicurazione per la nuova normalita` che ci attende."L'indagine fotografa un'Italia tra le nazioni piu` pessimiste d'Europa, con meno capacita` di proiettarsi nel futuro ma con piu` consapevolezza sui rischi da cui proteggersi – ha commentato–. La pandemia, infatti, da un lato ha impoverito le imprese e le famiglie con particolare impatto sui lavoratori precari, sui giovani e sulle donne, dall'altro ha inibito ogni progettualita` a fronte dell'incertezza nel futuro. Le persone si sono rese conto dell'importanza della protezione e della prevenzione, in particolare nella sfera della salute e dell'occupazione anche grazie alle nuove soluzioni di prossimita` adottate tempestivamente dalle compagnie di assicurazione durante l'emergenza. Un'opportunita` che non ci dobbiamo lasciar sfuggire per scrivere un nuovo patto coi nostri clienti basato su un dialogo continuativo che permetta di intercettare meglio insieme i bisogni emergenti dalla nuova normalita` offrendo esperienze di protezione innovative"."Nell'arco di soli due anni, il livello delle preoccupazioni e` aumentato in modo molto significativo. Questa crisi sanitaria senza precedenti – ha affermato– ha avuto un impatto importante sulla vita delle persone, influenzando sia il loro tenore di vita sia la loro capacita` di pianificare il futuro. In qualita` di assicuratori, abbiamo la responsabilita` di fornire loro supporto in modo che possano continuare a portare avanti i progetti che sono importanti per loro".Salute e lavoro – sottolinea lo studio – sono sempre gli ambiti piu` toccati, anche rispetto alla media europea. In cima c'e` il timore di una riduzione delle entrate (75%; +2 p.p. sul 2019; contro il 70% europeo). Seguono la paura di una malattia grave (71%; +1 p.p. sul 2019) e della perdita della propria indipendenza (68%; -2 p.p.; 60% in Europa). Con il Covid-19 sono aumentati di ben 4 punti percentuali rispetto al 2019 sia il timore di perdere il lavoro (65%, contro il 58% in Europa), sia quello dell'ospedalizzazione (65%). Se nel 2019 la paura di un disastro naturale, proprio come una pandemia, colpiva il 49% della popolazione, ora la percentuale sale al danneggiamento d'auto (53%; -4 p.p.), aggressione (49%; -4 p.p.), attentato terroristico (34%; -7 p.p.).L'emergenza sanitaria – si legge nella ricerca – ha sicuramente sottolineato l'importanza del tutelarsi da eventi imprevisti. Il 62% degli italiani ritiene positivo il fatto di poter disporre della protezione di una polizza (vs il 55% del 2019). E` comunque solo il 7% (contro l'11% europeo) a definirsi "molto ben protetto" (+1 p.p. sul 2019) anche se aumenta pero` la percentuale di chi si sente "abbastanza protetto" (55%; +6 p.p.) e diminuisce chi si sente "non molto protetto" (30%; -7 p.p.). La pandemia ha, quindi, accentuato il desiderio di protezione degli italiani in particolari su alcuni ambiti ritenuti piu` impattanti. Al primo posto la malattia grave (40%; +7, p.p.; in Germania e` solo il 26%), seguita dalla perdita del lavoro (36%, +7 p.p.; il 19% in Germania) e dalle perdite finanziarie/riduzioni delle entrate (35%; +6 p.p.). In forte aumento anche le risposte relative alla malattia cronica (32%; +8 p.p.), alla perdita di indipendenza (31%; +7 p.p.), all'incidente (26%, +6 p.p.), e alla morte (23%; +7 p.p.).Il 64% degli intervistati – evidenzia il rapporto – ha subito o pensa che subira` una riduzione delle entrate: una percentuale ben superiore rispetto alla media europea (58%) e a paesi come Germania (45%) e Francia (48%). A determinarla e` per il 35% degli intervistati una temporanea riduzione del salario, per il 24% l'abbassamento delle ore di lavoro e per il 21% la perdita del lavoro. Proprio a causa dell'emergenza, inoltre, piu` della meta` degli italiani (il 56%, contro il 53% a livello europeo e il 33% in Germania) ha dovuto o dovra` posticipare o rinunciare del tutto ad un acquisto importante. Solo il 16%, invece, ha avuto o si aspetta di avere difficolta` nel saldare le bollette: un dato che sorprende se confrontato con la media europea (20%). Per ripristinare il tasso di disoccupazione ai livelli pre-Covid secondo il 3% degli italiani (il 7% in Europa) bisognera` attendere fine anno, mentre il 59% (contro il 48% europeo, il 45% in Germania) crede che ci vorranno 3 anni o piu`.La crisi – rileva lo studio – ha avuto un forte impatto anche sulla propensione a ricorrere al credito. Il nuovo contesto reindirizza i progetti verso la salute o la preparazione del futuro. Gli italiani sono propensi a ricorrere al credito per accedere a cure mediche (54% + 2 p.p.) molto piu` che in altri paesi europei (35%) e per finanziare gli studi dei figli (47%; +5 p.p., contro il 34% europeo) mentre diminuisce la percentuale degli italiani che vogliono accedere ad un prestito/mutuo per l'acquisto di una proprieta` (56%; -15 p.p. sul 2019), di un'automobile (51%; -6 p.p.), per effettuare ristrutturazioni (48%; -8 p.p.) e per avviare un nuovo business (39%; -14 p.p.). Questa diminuzione e` dovuta soprattutto alla paura di non poter ripagare un prestito/mutuo a causa di: la perdita del lavoro (59%; il 50% in Germania e Francia), la malattia grave (53%) e l'inabilita` al lavoro (51%). Il 69% degli italiani è a conoscenza delle polizze di assicurazione del credito (+10; p.p. sul 2019; il 65% in Germania), e il 16% (+2 p.p.) che ne ha gia` attivato una. Gli intervistati hanno un'opinione positiva di questo tipo di prodotto, e lo vedono come un modo intelligente per proteggere il proprio patrimonio (77%; +3 p.p.), i propri cari (76%; +3 p.p.) e per "dormire sonni tranquilli" (74% +2 p.p.).A livello mondiale, il Covid-19 – si legge nella ricerca – ha accentuato le preoccupazioni gia` piu` diffuse nel 2019, la malattia (il 76% si dice preoccupato; +5 p.p. sul 2019) e la perdita di reddito (76%; +4 p.p.). Un impatto duro in tutto il mondo, specialmente per le conseguenze negative sulla qualita` di vita, sulla possibilita` di pianificare il futuro e sul senso di vulnerabilita`. In particolare, sono i giovani nella fascia di eta` compresa tra i 18-24 anni a essere piu` preoccupati per temi come la salute, il decesso e la perdita di impiego. I popoli piu` colpiti dalla crisi sono quelli latino-americani (a causa dell'emergenza il 79% ha subito o subira` una riduzione nelle entrate) seguiti da quelli asiatici (76%) e europei (58%). In generale, sono aumentati anche i timori relativi alla salute e ai disastri naturali, cosi` come altri rischi non direttamente connessi alla pandemia, come gli incidenti (74%, +5 p.p. sul 2019), la disabilita` (69%; +4 p.p.), l'inabilita` al lavoro (67%; +3 p.p.) e la perdita della propria indipendenza (64%; +2 p.p.). E` l'America Latina il continente in cui le preoccupazioni raggiungono il livello piu` alto, specialmente per quanto riguarda salute e lavoro (tutte superiori all'80%), seguita dall'Asia. Invece, nonostante l'impatto del Covid-19, alcuni paesi europei (come Francia, Belgio, Regno Unito, Germania, Svezia e Repubblica Ceca) mantengono un livello di fiducia relativamente sostenuto sia in ambito salute sia sul fronte economico grazie alle politiche di sostegno statali che hanno contribuito a contenere l’aumento della disoccupazione e mitigare la crisi. Nel mondo pero` e` paradossalmente aumentata la quota di chi si dice "ben protetto" dagli imprevisti (+3 p.p. vs il 2019), specialmente in Europa (67%, +5 p.p. vs il 2019). Ciononostante aumenta il desiderio di maggiore protezione, come ad esempio in Spagna (48%; +13 p.p.) e Polonia (51%; +12 p.p.), da imprevisti che riguardano per lo piu` le malattie gravi (soprattutto in America Latina), gli incidenti e la disoccupazione (con un boom in Asia: in Giappone la percentuale e` cresciuta di ben 12 punti). Per quanto riguarda il capitolo prestiti e mutui: scende di 13 punti la percentuale di chi vuole accedere al credito per acquistare un immobile (60% nel 2021 rispetto al 73% nel 2019). Ma sono comunque in tanti a conoscere le polizze di assicurazione del credito (69% a livello mondiale), con il 18% che ne ha gia` attivato una.