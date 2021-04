Pesanti ribassi per i mercati europei. Milano chiude in calo del 2,44%

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Negativo anche il mercato USA.La Borsa di Milano ha visto aggravarsi nettamente il quadro nel pomeriggio e ha chiuso con il calo più forte tra i mercati UE. Sulla seduta odierna ha pesato una certain vari Paesi, mentre proseguono le pubblicazioni dei risultati trimestrali di bilancio.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,204. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 62 dollari per barile, in forte calo del 2,18%.Balza in alto lo, posizionandosi a +104 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,78%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,55%, pessima performance per, che registra un ribasso del 2,00%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.A picco Piazza Affari, con ilche chiude con un ribasso del 2,44%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 26.344 punti, ritracciando del 2,37%.In forte calo il(-2,09%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-1,34%).Tra lea grande capitalizzazione, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,97%.Composta, che cresce di un modesto +0,88%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -5,61%.In caduta libera, che affonda del 5,38%.Soffre, che evidenzia una perdita del 5,16%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,66 punti percentuali.Da solo nellasi posiziona su un buon +1,39%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -6,62%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,50%.Sensibili perdite per, in calo del 5,28%.In apnea, che arretra del 4,85%.