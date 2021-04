Seduta molto negativa per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-3,31%)

comparto viaggi e intrattenimento

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 33.975,5 con una perdita di 1.130,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 226, dopo una partenza a 229.Tra le medie imprese quotate sul, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,96% sui valori precedenti.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%.Tra ledi Milano, aggressivo ribasso per i, che passa di mano in perdita del 2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%.