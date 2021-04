A2A e TIM siglano intesa per transizione digitale e efficienza energetica

A2A

TIM

(Teleborsa) -che mette a fattor comune le competenze e le tecnologie consolidate nei rispettivi ambiti di eccellenza. Obiettivo dell’accordo è accelerare i percorsi di crescita delle due aziende, rispettivamente verso la trasformazione digitale e la transizione energetica sostenibile.La "Life Company", per ottimizzaregrazie all’utilizzo dei servizi cloud, 5G e IoT del Gruppo TIM. Attraversoe, il più grande progetto per il cloud e l’edge computing in Italia, TIM metterà quindi a disposizione di A2A le soluzioni innovative basate sulla tecnologia del partner strategico, in particolare nell’ambito dei sistemi di gestione integrata dei processi di business commerciali e dell’analisi dei dati a supporto delle decisioni aziendali. A2A potrà poi avvalersi dei servizi evoluti 5G e IoT per lo sviluppo di progetti e soluzioni nell’ambito delle Smart City.Per TIM l’obiettivo dell’intesa saràdi Noovle, rendendoli semprei, grazie all’ottimizzazione dei consumi e all’utilizzo di fonti di energia alternative. A tale proposito, A2A metterà a disposizione la propria esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, utilizzando tecnologie di Intelligenza Artificiale. In particolare, A2A proporrà a TIM servizi e tecnologie in linea con i principi di economia circolare finalizzati, per esempio, alprodotto dalle infrastrutture per alimentare il sistema dida utilizzare nei mesi estivi oinvernali. Nell’ambito dell’intesa saranno valutate soluzioni per loe per la fornitura di servizi e di, con importanti vantaggi in termini di riduzione di emissioni di CO2.