Aeroporto di Bergamo, attiva nuova cabina di sanificazione

(Teleborsa) - L', attraverso la società di gestione SACBO, ha rafforzato le procedure in materia di protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid-19, in vista della graduale ripresa dei flussi di viaggiatori.All'ingresso della porta 4 dell'aeroporto, punto unico di accesso all’aerostazione, è stata installata lasviluppata dall'azienda bergamasca WMEM nell'ambito del progetto "Be Safe", condiviso con altre aziende del territorio. Si tratta di un dispositivo di sanificazione individuale, già utilizzato durante i mondiali di sci alpino Cortina 2021, studiato per abbattere la carica batterica e virale presente su(abiti, borse e bagagli, scarpe, occhiali) che entrano in contatto con la nebbia sanificante.Il processo di sanificazione avviene attraverso l'atomizzazione di un prodotto atossico (Sanapur), 100% naturale e biodegradabile, che crea unain grado di agire rapidamente, dagli 8 ai 10 secondi. Le particelle di sanificante vengono frammentate in milioni di microparticelle, senza danneggiare eventuali apparecchiature elettroniche e lasciando la persona completamente asciutta.Le persone che devono accedere all'aerostazione non sono obbligate a fare uso della cabina di sanificazione, sottolinea SACBO, che viene proposta come presidio opzionale.