Corte tedesca respinge ricorso contro Recovery europeo

(Teleborsa) -: la decisione dellasulla legittimità del fondo che dovrà finanziarsi con obbligazioni emesse dalla UE, per redistribuire le risorse necessarie a finanziare i Piani nazionali di ripresa e resilienza, che sono parte integrande del Next Generation EU.La Corte tedesca hache aveva prodotto una paralisi istitizionale a Berlino, bloccando la firma del capo di Stato Steinmeier sulladalle due ali del Parlamento (Bindestag e Bundesrat). Ricorso che era motivato dalla presuntadi un provvedimento che porterebbe la Germania a condividere il debito con il resto dell'Unione Europea.Nel motivare il rigetto del ricorso, la Corte costituzionale ha fatto riferimento allao, che verrebbe legittimato dalli, che consentono l'emissione di debito comune in presenza die consentono agli stati membri di ottenereLa Presidente della UEha accolto con favore la decisione della Corte tedesca ed ha affermato che "l'UE rimane sulla buona strada per portare avanti la ripresa economica dopo questa pandemia senza precedenti". Il Next Generation EU - ha sottolineato - "aprirà la strada a un'Unione europea verde, digitale e più resiliente".Anche il vicepresidente esecutivoed il Commissariohanno commentato positivamente la decisione, che garantisce la ratifica degli Stati membri entro giugno e l'erogazione della prima tranche di risorse entro luglio. Gentiloni ha parlato di "un grande passo avanti sulla strada del piano europeo di Recovery".