Il comparto italiano auto e ricambi in territorio positivo (+1,15%), andamento rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 277.639,4 in crescita dell'1,15%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 609, dopo aver avviato la seduta a 607.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,63% sui valori precedenti.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,64%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,41% sui valori precedenti.