L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,01%), seduta effervescente per Exprivia

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

listino milanese

Esprinet

Sesa

Ftse SmallCap

Exprivia

Eurotech

Fullsix

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 119.871,8, in aumento di 1.198,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 814, dopo aver avviato la seduta a 815.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,16%.Tra le medie imprese quotate sul, risultato positivo per, che lievita dell'1,19%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,90%.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,19%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,20% sui valori precedenti.Sostanziale invarianza per, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.