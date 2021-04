Lieve ribasso per il comparto sanitario italiano (-0,63%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - L'si muove in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha avviato gli scambi a quota 268.995,3, con un decremento di 1.690,5 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 882, dopo aver avviato la seduta a 879.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,51%.