Mercati europei positivi. Milano si conferma più cauta

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta più indietro, indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. I mercati continuano a beneficiare dei risultati trimestrali di alcune big europee, che compensano le preoccupazioni per l'aumento dei contagi in alcuni Paesi come l'India.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,201. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.778,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,15%) si attesta su 61,95 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +102 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,77%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,23%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,45%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.123 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.375 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,09%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,20%.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,03%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,44%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,10%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,25%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,15%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%.di Milano,(+5,05%),(+3,85%),(+1,81%) e(+1,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,05%.