Mette il turbo il comparto media dell'Italia (+1,56%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Rai Way

bassa capitalizzazione

Cairo Communication

Giglio Group

Mondo TV

(Teleborsa) - Balzo per l'che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance dell'1,56%.Intanto l'mostra un -0,15%, dopo un inizio di giornata a 248.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,74%.Tra i titoli adel comparto media, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,90%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,37%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,95%.