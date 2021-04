P&G Italia e WWF insieme per un'Italia più verde e sostenibile

(Teleborsa) -Aule Natura nelle scuole italiane per insegnare ai giovani "la natura nella natura".per tutelare e rigenerare oltre 1.000.000 di metri quadrati di aree verdi lungo la penisola. Unae sostegno a corsi universitari “green” per i manager di domani. Con questi obiettivi e in scia alla considerazione che "il futuro dell’umanità è strettamente connesso al futuro del pianeta" nasce la partnership traPresentata ieri in occasione dell’evento, è la più importante mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale e rientra nell’ambito di P&G per l’Italia, il programma di cittadinanza d’impresa con cui P&G sta realizzando e realizzerà nei prossimi anniObiettivoin Italia volte alla salvaguardia del pianeta, a stimolare unQuello della- chiarisce la nota - "è unè impegnata da tempo, per raggiungere obiettivi ambiziosi entro il 2030 come azzerare le emissioni a livello globale, rendere il 100% degli imballaggi riciclabile o riutilizzabile e ridurre l’utilizzo di plastica vergine del 50%. Alcuni significativi traguardi sono già stati raggiunti nell’ultimo decennio: oggi nessuno stabilimento P&G nel mondo invia scarti di produzione in discarica, le emissioni di gas serra sono state tagliate del 52% (superando l’obiettivo del 30% previsto per il 2020), l’uso dell’acqua è stato ridotto del 27% (l’obiettivo era del 20%), negli stabilimenti produttivi viene usato il 30% di energia da fonti rinnovabili ed è stato raddoppiato l’utilizzo di resine riciclate negli imballaggi. Ma ancora molto resta da fare. E l’alleanza con ilè un ulteriore passo avanti in questa direzione"."L’impegno disul fronte della sostenibilità ambientaleCon i nostri prodotti entriamo ogni giorno nelle case di oltreQuesto ci dà una grande opportunità e anche la grande responsabilità di agire in maniera concreta per il bene della società e del pianeta in cui viviamo e lavoriamo. Sappiamo, infatti, che per poter continuare a servire i nostri consumatori dobbiamo prima di tutto operare come buoni cittadini. Per questo, in P&G la “Cittadinanza d’Impresa” è parte integrante delle nostre strategie e il programma “P&G per l’Italia”, con cui ci impegniamo in iniziative di sostenibilità sociale e ambientale, ne è la dimostrazione. Siamo quindi davvero orgogliosi di poter annunciare la partnership con il WWF Italia. Unache avrà prima di tutto la cifra della concretezza: dall’impegno sulle nuove generazioni, con le Aule Natura, al sostegno alla riqualificazione di aree verdi in tutta Italia, all’educazione al consumo responsabile fino alla formazione manageriale in tema di sostenibilità. Desideriamo dare un contributo tangibile e a tutto tondo per costruire nel nostro Paese un futuro più sostenibile per noi e per le generazioni future" ha dichiaratopresidente e AD di P&G Italia."Affinché tutti possano beneficiare in modo equo e duraturo di quello che il pianeta offre, ildi chi va a fare la spesa, all’indirizzo istituzionale, legislativo, alla fiscalità. Oggi più che mai, è necessario l’impegno delle istituzioni, dei cittadini e del mondo produttivo verso un obiettivo comune. Le aziende giocano un ruolo chiave per trovare soluzioni sostenibili e praticabili alle attuali sfide ambientali. Il pilastro della sostenibilità ambientale deve essere fortemente integrato con gli altri due pilastri dello sviluppo sostenibile: la sostenibilità economica e sociale. Al centro di tutto ci sononel lungo periodo. Oggi il settore privato ha una idea chiara del valore della Natura e dell’enorme impatto provocato dall’intensificarsi dei processi produttivi. L’attuale mondo delle imprese è però anche l’ultimo in grado di agire per invertire questo trend", ha sottolineatodirettore generale del WWF Italia, che conclude: le Aule Natura nelle scuole stimoleranno gli studenti al contatto diretto con la natura in spazi all’aperto e quindi anche più sicuri, il progetto Renature Italy vuole vincere la grande sfida per fermare la perdita di natura".