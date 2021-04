Recovery Plan, Patuanelli: misure che riguardano il settore agroalimentari pari a 10 miliardi

(Teleborsa) - Il ministro delle Politiche Agricoleha dichiarato che le risorse per riguardano ilcontenute nel Pnrr sono "una cifra vicina ai". In una intervista su Rai News 24, il ministro ha spiegato che nel"ci sono molte misure anche orizzontali che toccano il settore primario".Tra quelle proposte direttamente dalci sono "800 milioni per il potenziamento delleche riguardano gli spostamenti delle merci", altri 800 milioni sul progettoper la sostituzione delle coperture in Eternit di stalle, aziende agricole e capannoni con impianti fotovoltaici. E ancora 880 milioni per il, visto che noi captiamo solo l'11% dell'acqua piovana, e altri 800 milioni per il progetto sullaper la sostituzione del parco macchine del settore primario com macchine di ultima generazione".Il ministro ha quindi sottolineato che ci sono le "progettualità orizzontali come la digitalizzazione, in particolare quella del, il sistema informatico del campo agricolo".