Riaperture, Coldiretti: servizio all'aperto vale quasi 1 miliardo di fatturato fino a giugno

(Teleborsa) -ha stimato che ladiper il servizio al tavolo all’aperto vale quasiin fatturato dal 26 aprile fino al primo giugno quando sarà prevista anche la possibilità di accedere all’interno dei locali. Nell'analisi dell'Associazione sugli effetti delle nuove regole ipotizzate per ilallo studio del governo, si indica che circa la metà dei 360mila servizi di ristorazione presenti in Italia ha posti all'aperto, anche se risultano essere molti meno rispetto a quelli al coperto."Le maggiori difficoltà si registrano neistretti tra traffico ed asfalto mentre nelle– ha sottolineato la Coldiretti – ci si sta organizzando secondo Campagna Amica per offrire agli ospiti la possibilità di cenare sotto gli uliveti in mezzo alle vigne che stanno germogliando oppure nell’orto con la possibilità di raccogliersi la verdura direttamente". Citando un sondaggio da essa stessa condotta, "lesono indicate comeda quasi un italiano su tre (30%) che desidera tornare in pub, ristoranti e agriturismi per trascorrere momenti conviviali a tavola insieme a parenti e amici."Una misura attesa dopo mesi diche hanno privato gli italiani di una componente importante della socialità e tagliato pesantemente i redditi degli operatori con un crollo del fatturato della ristorazione del 42% nel 2020. Un beneficio che si trasferisce a cascata sull’interacon 1,1 milioni di tonnellate i cibi ed i vini invenduti dall’inizio della pandemia Si stima che 330mila tonnellate di carne bovina, 270mila tonnellate di pesce e frutti di mare e circa 220 milioni di bottiglie di vino – ha aggiunto la Coldiretti – non siano mai arrivati nell’ultimo anno sulle tavole dei locali costretti ad unand go senza la possibilità di programmare gli acquisti anche per prodotti fortemente deperibili".