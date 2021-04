Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - A Wall Street, ile si posiziona su 33.866 punti (+0,21%); sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.128 punti (-0,09). In lieve ribasso il(-0,52%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,36%).Dopo due giorni di perdite, la Borsa americana appare poco mossa, anche se sul Nasdaq pesa il, la prima società del gruppo(Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) a diffondere i risultati del primo trimestre 2021. Intanto restano restano le preoccupazioni degli investitori per unNell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,52%),(+0,51%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,10%),(-0,55%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+1,47%),(+1,41%),(+0,86%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,27%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.Al top tra i, si posizionano(+5,16%),(+3,60%),(+2,14%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,26%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.