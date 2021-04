Acea, via libera assemblea a bilancio 2020 e dividendo

Acea

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il Bilancio di esercizio e ha presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile netto, dopo le attribuzioni a terzi, di 284,9 milioni di Euro. E’ stata, inoltre, presentata agli Azionisti la Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2020).L’Assemblea ha altresìcome proposta dal Consiglio di Amministrazione e la distribuzione del dividendo. Il dividendo complessivo (cedola n. 22) di Euro 170.038.325,60, pari a 0,80 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 23 giugno 2021, con stacco cedola il 21 giugno e record date il 22 giugno.Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993.