Borse europee toniche, Milano inclusa

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

Nexi

A2A

Interpump

DiaSorin

Unicredit

Technogym

Falck Renewables

Bff Bank

Illimity Bank

Rai Way

B.F

Fincantieri

Juventus

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, in una seduta che sarà caratterizzata dall'attesa per la riunione del consiglio direttivo della BCE.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,204. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.791,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,82%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,45%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 26.553 punti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,66%).Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,99%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,51%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,41%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.del FTSE MidCap,(+5,53%),(+2,89%),(+2,64%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.scende dell'1,31%.Calo deciso per, che segna un -1,13%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.