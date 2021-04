Covid, CIG: da aprile 2020 autorizzate oltre 5 miliardi ore

(Teleborsa) - A marzo sono state autorizzateOltrele ore autorizzate per emergenza sanitaria nel periodo. Lo ha reso noto l'INPS.Nel dettaglio, le ore diautorizzate a marzo 2021 sono statequasi interamente riferite all'emergenza sanitaria, +974,8% in più rispetto a febbraio (26,2 milioni). A marzo 2020 le ore autorizzate erano state 12,7 mln. Per lasono state autorizzate 17,5 mln di ore, di cui 1,3 mln per solidarietà, con un incremento del 141% rispetto a marzo 2020 (7,3 milioni). Rispetto a febbraio 2021 si registra una variazione congiunturale pari al +64%. Gli interventi in deroga sono stati dicon una variazione congiunturale del +69,7% rispetto a febbraio. A marzo 2020 erano state autorizzate circa 2mila ore. Per isono state autorizzate 227,6 milioni di ore, con un incremento del 231,3% rispetto a febbraio. Nel mese di marzo 2020 le ore autorizzate erano circa 739mila.Da aprile 2020 a marzo 2021 sono state autorizzate complessivamente per emergenza sanitaria2.259,5 milioni di cig ordinaria, 1.728,4 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.028,8 milioni di cig in deroga. Nel mese di marzo sono state autorizzate complessivamentecon un incremento del% rispetto a febbraio. In particolare, le autorizzazioni si riferiscono a 63.558 aziende per la cig ordinaria con 279,1 milioni di ore, a 53.708 aziende per l'assegno ordinario con 226,7 milioni di ore e a 147.100 aziende per la cig in deroga con 114,7 milioni di ore.I settori che assorbono la maggior parte della cig ordinaria sono nell’ordine: "fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettrici" con 49,7 milioni di ore; "metallurgico" con 42 milioni ; "industrie tessili e abbigliamento" con 37 milioni ; "costruzioni" con 29,4 milioni ; "pelli, cuoio e calzature" con 18 milioni. Questi cinque settori assorbono il 63% delle autorizzazioni di marzo.Per la Cig in deroga è ilil settore che ha avuto il maggior numero di ore autorizzate, con 49,3 milioni; seguono “alberghi e ristoranti” con 35,4 milioni e "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 10,3 milioni. Questitre settori assorbono l’83% delle ore autorizzate a marzo.I settori che a marzo 2021 hanno avuto più ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono "alberghi e ristoranti" con 94,1 mln di ore; "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 46,6 milioni e "commercio" con 33,1 milioni.La Regione con il maggior numero di ore diautorizzate a marzo è la Lombardia, con 63,5 milioni , seguita da Piemonte con 29,2 milioni e Veneto con 28,8 milioni. Per la, le regioni per le quali sono state autorizzate il maggior numerodi ore sono state la Lombardia con 29,9 milioni, il Lazio con 15,4 mln e il Veneto con 9,4 milioni.Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano in Lombardia (61,7 milioni), Lazio (23,8 milioni), Veneto (20,2 milioni ), Emilia Romagna (19,2 milioni).