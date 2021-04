Italian Wine Brands, assemblea dà via libera a bilancio e dividendo

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio ed bilancio consolidato del Gruppo IWB chiuso al 31 dicembre 2020 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 17 marzo 2021.L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,25 euro per ciascuna azione avente diritto con data di stacco della cedola n. 6 il 26 aprile 2021, data di legittimazione al pagamento il 27 aprile 2021 e data per il pagamento del dividendo il 28 aprile 2021.L’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023, e conferito l’incarico di revisore legale a BDO.L’Assemblea ha approvato di autorizzare l’acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie al fine di dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento. L’autorizzazione all’acquisto delle azioni ordinarie proprie è stata concessa per il periodo massimoconsentito dalla normativa e per un controvalore massimo di 3.000.000 di euro.