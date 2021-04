Operazione Euronext-Borsa Italiana, integrazione entra nel vivo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Proseguono le operazioni per arrivare in tempi brevi all', a pochi giorni dalle rassicurazioni arrivate da Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul fatto che la presenza italiana viene assicurata e valorizzata nel nuovo gruppo. Secondo indiscrezioni finanziarie, l', che avrà il 7,3% del capitale (con una quota in linea con quella della CDC francese), mentre l'1,3% andrà a, dovrebbe aver luogo durante, probabilmente tra il 28 e il 30 del mese. Il closing dell'operazione è invece previsto entro il primo semestre dell'anno.Dopo la Consob, anche(anche se non è ancora arrivata comunicazione ufficiale) avrebbe dato il via libera all'acquisizione di Borsa Italiana da parte di. Questo passo è importante per permettere di procedere al. In primis per permettere l'ingresso dei nuovi azionisti italiani, e poi per far immettere a tutti i soci altro capitale per sostenere la complessa operazione di aggregazione.Intanto, secondo indiscrezioni, il CEO di Euronextdovrebbe incontrare oggi il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera, l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo e il presidente della Consob Paolo Savona. Borsa Italia, dopo il closing dell'operazione da 4,3 miliardi di euro, sarà il polo con il peso maggiore per ricavi e utili all'interno del gruppo che controlla anche i listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo. Anche per questo è stato deciso che; in particolare, la leadership della funzione finanza del gruppo Euronext sarà trasferita a Milano, mentre è ancora in discussione la possibilità di trasferire in Italia anche il data center.