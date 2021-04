Premia Finance pronta a sbarcare in Borsa

(Teleborsa) - Premia Finance ha presentato la domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant 2021-2023 della Società sul segmento Professionale del mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Il primo giorno di quotazione delle azioni della società specializzata nell’attività di mediazione creditizia è previsto perL’operazione di IPO di Premia Finance prevede unpari a circa il 10,04% e l’offerta avverrà integralmente in aumento di capitale con collocamento privato di azioni e l’assegnazione gratuita di warrant. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del Collocamento Privato è stato definito in 3 euro."La quotazione in Borsa rappresenta per la società una, in vista degli ulteriori obiettivi di crescita per i prossimi anni" - ha affermato-. "La quotazione su AIM Pro è stata per tutti noi un processo formativo e gratificante, che ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro brand e la presenza sull’intero territorio nazionale".