Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.137 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.173 punti.In denaro il(+0,91%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,69%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,87%),(+1,47%) e(+1,39%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,90%.Altra i(+3,89%),(+3,81%),(+2,25%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,69%.Tra i(+10,98%),(+9,90%),(+8,49%) e(+8,11%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,40%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 625K unità; preced. 576K unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2,5%; preced. -6,6%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 60,5 punti; preced. 59,1 punti)15:45: PMI servizi (atteso 61,7 punti; preced. 60,4 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 12%; preced. -18,2%).