Unrae, a marzo veicoli rimorchiati in profondo rosso: -24,4% rispetto al 2019

(Teleborsa) - Il Centro Studi e Statistiche, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha effettuato una stima del mercato deiper il mese diverso marzo 2019 (improponibile il confronto con marzo 2020, interessato dal lockdown). Ivenduti lo scorso mese hanno registrato un calo del 24,4% rispetto allo stesso periodo di due anni fa (1.400 unità immatricolate verso 1.853).“I risultati di marzo rappresentano lo stato reale del comparto – ha commentato, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE – Finiti, infatti, i recuperi delle immatricolazioni dopo le chiusure della prima fase della pandemia, il mercato si va assestando sul trend negativo che siamo purtroppo abituati a vedere da tre anni a questa parte”.“Il rinnovo green del– ha sottolineato ancora Starace – e la diffusione dellenon sono ancora una realtà tangibile. Eppure, se si guarda all’innovazione tecnologica applicata sui veicoli già presenti sul mercato, si può vedere chiaramente come quelli rimorchiati abbiano fatto importanti passi avanti sia dal punto di vista della sicurezza, sia in termini di risparmio energetico e quindi di contributo alla diminuzione di. Dalla diminuzione delle tare al design aerodinamico, alla capacità di dialogare col veicolo trainante per contribuire al controllo costante delle condizioni di marcia, oggi il veicolo rimorchiato è soggetto attivo nel processo di transizione verso una mobilità sempre più sostenibile”.“Per questa ragione – ha concluso Starace – è di fondamentale importanza accelerare ildei veicoli rimorchiati, non solo attraverso la destinazione dieconomici mirati, ma anche ricorrendo a pratiche a costo zero per lo Stato, come controlli periodici più severi e ravvicinati in funzione dell’anzianità del mezzo o rendendo più stringenti le norme che disciplinano l’importazione di usato dall’estero. Nella stessa ottica, è necessario incentivare l’adozione di quegliche – dovendo utilizzare una fonte autonoma di energia – impiegano tecnologie avanzate che sfruttano energie rinnovabili