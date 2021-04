Banca Profilo, assemblea nomina nuovo CdA. Giorgio Di Giorgio presidente

Banca Profilo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato il(chiuso con un utile netto consolidato a 8,7 milioni di euro e CET1 ratio al 22,3%) e deliberato undi 0,018 euro per azione (in pagamento il 28 aprile 2021 ed equivalente ad un dividend yield del 7,5%).I soci hanno determinato in 9 il numero dei componenti delche resteranno in carica per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023. Il CdA è composto da: Giorgio Di Giorgio, Fabio Candeli, Paola Antonia Profeta, Maria Rita Scolaro, Giorgio Gabrielli, Giovanni Maggi, Paola Santarelli, Gimede Gigante, Francesca Colaiacovo.è stato nominato presidente.L'assemblea ha inoltre approvato la Politica didella Banca per l'esercizio 2021 e deliberato la destinazione dell'utile netto risultante dall'esercizio 2019, pari a 6.726.350 euro, interamente a riserve di utili.