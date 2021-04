BB Biotech segna performance a doppia cifra nel 1° trimestre

BB Biotech

(Teleborsa) -ha conseguito una performance positiva nel primo trimestre del 2021, caratterizzato da prese di beneficio nel settore sanitario. L’azione ha registrato un rendimento totale del +15,4% in franchi svizzeri e del +14,3% in euro. Nello stesso periodo, il rendimento totale del portafoglio è stato del +5,5% in CHF, +2,9% in EUR e -1,2% in USD.Il rendimento di BB Biotech tiene conto del pagamento del dividendo, approvato dagli azionisti in occasione dell’Assemblea generale annuale tenutasi il 18 marzo 2021. L’utile per il primo trimestre 2021 è stato pari a CHF 221 milioni, a fronte di una perdita netta di CHF758 milioni nello stesso arco temporale del 2020.La pandemia da SARS-CoV-2 continua a essere il tema dominante del settore healthcare così come l'andamento della campagna vaccinale. Riguardo all’aspettativa generale di una rapida risoluzione della pandemia nel corso dei prossimi trimestri, BB Biotech ritiene che, per mantenere i contagi da COVID-19 sotto controllo sul lungo termine, siano necessarie vaccinazioni di richiamo possibilmente annuali.