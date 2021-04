Biden pensa ad aumentare tasse sui capital gain. Criptovalute a picco

(Teleborsa) - Il Presidente americanoin, ovvero sull'aumento di valore degli investimenti finanziari. Una sorta diche andrebbe a finanziare misure per l'istruzione ed il lavoro, inserendosi in una più ampia riforma fiscale che penalizza le imprese ed i mercati dei capitali. Si parla di un aumento della tassa sulle plusvalenze finanziarie aDi questa indiscrezioneieri, masi è visto, che hanno ritracciato pesantemente dai massimi raggiunti di recente, essendo più esposte a correzioni. Durante gli scambi in Asia sono stati bruciati almeno 260 miliardi di cpaitalizzazione.Ilstamattinaa 48.296 dollari, mentrea 2.177 dollari, ila 474 dollari ed ia 1,01 dollari., visto che il Bitcoin ha guadagnato circa il 71% da inizio anno e, rispetto al massimi di 65mila dollari raggiunti qualche tempo fa, aveva pressoché raddoppiato il suo valore. Ma il mercato è molto giovane ed esposto a importanti oscillazioni ed una volatilità elevatissima. L'Ethereum ha guadagnato da inizio anno il 200%.