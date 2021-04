Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,65%.Lopeggiora, toccando i +103 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,77%.piccola perdita per, che scambia con un -0,27%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.386 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.675 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+2,26%),(+1,55%),(+1,46%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,04%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,39%),(+2,91%),(+2,35%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,57%.Affonda, con un ribasso del 2,36%.Crolla, con una flessione del 2,34%.