Circular economy, al via quarta edizione contest nazionale di SeedUp

(Teleborsa) - Al via la call per ladel contest nazionale di SeedUprivolto alle start up che operano nellain particolare nei settori"Il nostro obiettivo è quello di essere al fianco aiper cercare di accompagnare e aiutare tutte le neo imprese che si stanno cimentando nella transizione ecologica", dice, consigliere d’amministrazione della, nel corso della presentazione dell’iniziativa, sottolineando che "il futuro del mondo è legato al cambiamento epocale che dovremo realizzare nei prossimi anni. Compito non semplice ma alla portata delle menti geniali dei nostri ragazzi". La pandemia - prosegue - "condotte dai giovani, ma noi andiamo controcorrente e li esortiamo a crederci ancora"."Ospitiamo con piacere la quarta edizione del contest di SeedUp nel nostro quartier generale. Nel mese di giugno procederemo con la premiazione del progetto non solo per celebrarne l’idea - conclude - ma anche per"."SeedUp è un acceleratore di start up innovative nato nel 2015 per favorire la nascita e lo sviluppo di startup innovative”, sottolineaceo dell’incubatore. "Abbiamo lanciato una nuova call, la quarta, per giovani realtà che operano nel settore della green e circular economy. Entro i primi giorni di giugno saranno individuatiche si confronteranno in una elevator competition pitch di fronte a una giuria composta da docenti universitari e partner imprenditoriali del contest che ci aiuteranno a selezionare il miglior progetto imprenditoriale".“Nel 2019 - ricorda Celentano - data dell’ultima edizione del contest, la startup vincitrice,è riuscita ad estendere il proprioUn’ impresa realizzata anche grazie al nostro supporto, dopo soli 8 mesi dalla vittoria del contest”.Al progetto vincitore,er sostenere la propria attività. Per inviare le proposte basta cliccare sul sito e andare nell’apposita sezione "Contest 2021". C'è tempo fino al