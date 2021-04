Da Mossa a Rosa: ecco i Re dei dividendi

Banca Generali

Azimut

Diasorin

Generali Assicurazioni

Recordati

Erg

Eni

Acea

Atlantia

Ferrari

Intesa Sanpaolo

Banca Mediolanum

UnipolSai

Equita

Unipol

Tim

Snam

A2A

(Teleborsa) - In testa a tutti c'è, Amministratore Delegato di, tallonato dache guidae un gradino più indietro da, amministratore delegato di. La classifica un po' particolare basata sui calcoli disim riguarda i manager operativi che negli ultimi 5 anni hanno distribuito il. Con l'ultima cedola da,3 euro deliberata dae relativa al bilancio 2020, Mossa può contare su bene ha superato gli 8 euro riconosciuti agli azionisti da Giuliani nello stesso arco di tempo.Più staccata, che nel 2020 ha incrementato il dividendo a 1 euro (5 centesimi in più rispetto al 2019), ma che nel periodo 2015-2020 ha distribuito. Scendendo dal podio ma rimanendo nella top ten troviamo(che controlla il 50,17% di Banca Generali) cone poi un'altra azienda del settore farmaceutico, ossiaazienda guidata da Andrea Recordati, che ha corrispostoin cinque anni.Il terzetto che segue invece appartiene al business dell'. Sesto, settimo e ottavo posto vanno a(dividendo 2020 uguale a quello 2019),(cedola più che dimezzata) eche ha invece aumentato nel 2020 che hanno distribuito tutte fra 4,04 e 4,9 euro dal 2015. Infine ci sono, che ha staccato cedole per 3,97 euro negli ultimi 5 anni ma che da due esercizi non paga dividendi e chiude la top 10con 3,75 euro.Già solo considerando le prime dieci posizioni, ci sono più di, che però è quotata solo dal 2016 e che ha anche cambiato più volte manager al timone, con l'ultimo avvicendamento che ha visto John Elkann prendere il posto di Louis Carey Camilleri.Interessante notare come dietro questi valori ci sianoi. Nel caso di, la politica di dividendi 2019-21 promossa da Mossa e approvata dal CdA prevede undegli utili generati nel periodo, in linea con le scelte di una banca come. Un valore che si confronta con una media italiana che prevede payout intorno al 40%, come riportato da dividends ranking.Restando alle prime società in classifica, va evidenziato come sianopur non avendo soci di riferimento. Se prendiamo ad esempio Azimut o Diasorin, entrambe hanno come principali azionisti nel primo caso il fondatore Pietro Giuliani e nel secondo caso la famiglia Denegri. L'azionista di riferimento di Banca Generali è Generali (a sua volta società con azionariato diffuso) il che implica che le scelte su payout e cedole si traducono inLe scelte di Mossa e quegli 8,07 euro distribuiti negli ultimi 5 anni trovano conferma anche nel, ossia nel rendimento offerto dal titolo. Dalle analisi elaborate dall’ufficio studi di Equita emerge in prima posizionecon un dividend yieldseguita dacon il 9,7%, Generali con l’8,7%,con il 7,5%, la stessacon il 6,7%,(holding) con il 6%, le risparmio dicon il 5,8%,con il 5,3%, Azimut con il 5,3% econ il 5,2%.Non stupisce vedere, visto che da mesi sono sotto i riflettori degli investitori che hanno apprezzato sia i risultati raggiunti, sia come detto la capacità di trasformare questi risultati in ricchezza per gli azionisti che hanno scommesso sulle azioni. A fine aprile è statadi quattro società italiane del risparmio gestito dando un giudizio overweight ae ae un equal weight a. "Abbiamo una visione positiva sul settore per tre ragioni", spiegano gli analisti, "la flessibilità nel modello di generazione di ricavi, l'efficacia della rete distributiva basata su consulenti finanziari o piattaforme finanziarie e una leva operativa in miglioramento".La strategia dei ceo che hanno staccato le. Nel caso di Banca Generali, sempre Barclays spiega che il potenziale di sviluppo dato dal prossimo business plan e la sua valutazione, aspetti peraltro "sottostimati dal consenso degli analisti". L'investment bank prevede che la trimestrale che la banca pubblicherà l'11 maggio prossimo "farà da catalizzatore all'azione in quanto mostrerà solide commissioni di performance, ma anche commissioni di gestione sostenute". E così Mossa si gode il plauso dei suoi azionisti, che si godono il mix derivante da conti in crescita e payout ratio al top in Italia.