Eni ottiene prima certificazione Ecolabel per lubrificante industriale sostenibile

Eni

(Teleborsa) -per l’olio idraulico, primo lubrificante industriale a basso impatto ambientale ad ottenere questo riconoscimento, frutto della pluridecennale esperienza dell'azienda e di una ricerca all’avanguardia.Ecolabel è il marchio dibasata su un sistema di criteri selettivi, definiti su base scientifica, chedei prodotti o servizi lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta al, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il sistema del marchio Ecolabel UE punta a promuovere, attraverso l’uso del marchio, i prodotti che presentanoEni Arnica EAL 46, formulato con materie prime provenienti da, presenta una elevata, unae un. Il lubrificante è in grado di garantire il funzionamento ottimale dei circuiti idraulici di apparecchiature quali ad esempio spazzatrici urbane, sistemi idraulici dei bacini e delle centrali idroelettriche.La Certificazione Ecolabel di Eni Arnica EAL 46 è ilnella direzione Eni dia basso impatto ambientale.