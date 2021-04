F2i rafforza partnership con fondo olandese APG e Ardian in 2i Rete Gas

(Teleborsa) - F2i SGR rafforza la sua partnership con Finavias, veicolo controllato dal fondo pensione Olandese APG e da fondi gestiti da Ardian, presenti nel capitale di 2i Rete Gas, secondo operatore in Italia nella distribuzione del gascon 4,5 milioni di clenti e 718 milioni di fatturato. F2i SGR era entrato nel capitale di 2i Rete Gas nel 2009 con una quiota dle 64%. IN seguito aveva acquisito unì'altra quota dell'8,1%, che è stata ora trasferita ai partners APG ed Ardian, che già avevano una partecipazione del 28%."Ancora una volta F2i mette la sua capacità di gestione e di creazione di valore al servizio di imprese italiane, catalizzando sul nostro Paese capitali internazionali, realizzando valore per i propri investitori e mantenendo al contempo il controllo in Italia", ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i SGR.Carlo Maddalena, Senior Portfolio Manager di APG, ha assicurato di voler "supportare la società verso il delicato processo di decarbonizzazione dell’economia italiana, attraverso l’utilizzo di combustibili alternativi quali l’idrogeno e gas provenienti da fonti rinnovabili"."Negli anni ne abbiamo supportato la crescita creando il principale operatore indipendente nella distribuzione del gas e continueremo a sostenere il management team e i nostri partners, F2i e APG, nell’ulteriore sviluppo con un’attenzione particolare alla transizione energetica del settore dove il ruolo di 2i Rete Gas sarà fondamentale", ha detto Mathias Burghardt, a capo di Ardian Infrastructure.