Gruppo FS investe 13,4 mld in Liguria. Genova nuovo cuore logistico d’Europa

(Teleborsa) - Quasiper un deciso cambio di passo e une di tutta la Liguria con le principalie con il resto d’Europa. Inizia così l’ampio servizio pubblicato oggi suche fa il punto sul ruolo del Gruppo e gli investimenti in corso per Genova e per tutta Liguria.Il Gruppo FS Italiane, attraverso, è in prima linea per raggiungere questo importante obiettivo che permetterà die avvicinare Genova e il Mediterraneo a Rotterdam e al Mare del Nord. Il completamento del, infatti, consentirà da un lato di snellire i flussi dei treni regionali e a lunga percorrenza nell’area di Genova e, dall’altro, diil capoluogo ligure al. Un'infrastruttura lunga circa 3.900 chilometri, che attraversa cinque Paesi: Italia, Svizzera, Germania, Olanda e Belgio che hanno una popolazione complessiva di 181 milioni di persone e una produzione di Pil pari a circa 7.100 miliardi di euro (dati Eurostat 2019).Investimenti certi e rispetto dei tempi, le condizioni per dare competitività all’intero sistema. Il Gruppo FS, guidato dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, ha(9.856 già finanziati dal contratto di programma 2018-2019 di Rete Ferroviaria Italiana) per le infrastrutture delche saranno in gran parte realizzateI lavori del, che hanno superato ormai il 50% della realizzazione, quelli delle aree portuali e il potenziamento del nodo, metterannon condizione di essere sempreGli interventi in corso – come ha ricordato in più occasioni Battisti – porteranno al sorgere di, congiungendo ciascun vertice delentro massimo un’ora. È necessario, e di questo si è parlato in un recente intervento pubblico al quale ha partecipato l’AD di RFI Vera Fiorani, avviare o portare a compimento gli interventi di quadruplicamento tra Tortona e Voghera e tra Pavia e Milano Rogoredo; e di velocizzare l’intera linea Milano – Genova con upgrading sia delle infrastrutture sia delle tecnologie che presidiano la circolazione.Ma non è tutto perché i lavori del Progetto Unico, che di per sé vale 6,8 miliardi di euro, una volta terminati permetteranno latra i r, eliminando così i colli di bottiglia. In una regione, dove il Gruppo FS gestisce con Rfi 493 chilometri di linea (di cui il 97% elettrificate e il 79% telecomandate con tecnologie all’avanguardia) e 103 stazioni, sono attesicome stimato dalla stessa Regione Liguria – per circa 1,6 milioni di cittadini liguri: nel nodo di Genova ci sarà infatti un potenziale aumento di 20 treni a media e lunga percorrenza al giorno e più di 60 treni regionali (+43% treni giornalieri).Nel 2019 su un totale di 195.600 treni merci prodotti, 23.419 – il 12% – sono stati terminalizzati in Liguria, regione dove operano sette imprese ferroviarie tra cui Mercitalia. A conti fatti i nuovi interventi infrastrutturali porteranno. Uno sviluppo in piena coerenza con il Libro Bianco dei Trasporti UE che chiede un progressivo trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia del 30% entro il 2030 e del 50% entro il 2050.