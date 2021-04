Masi Agricola, via libera assemblea a bilancio. Rinnovati organi sociali

Masi Agricola

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2020, pari a Euro 1.064.933: per 53.247 euro a riserva legale; per 1.011.686 Euro a nuovo.I soci hannoche resterà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nelle persone di: Sandro Boscaini (Presidente), Bruno Boscaini, Mario Boscaini, Federico Girotto, Raffaele Boscaini, Anita Boscaini, Cristina Rebonato, Enrico Maria Bignami, Lamberto Lambertini, Renzo Rosso, Lorenzo Tersi.L’Assemblea ha inoltreche resterà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nelle persone di: Cristiano Agogliati (Presidente), Michela Zeme e Algelo Pappadà (Effettivi), Francesco Benedetti e Cristian Novello (Supplenti).