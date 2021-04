Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Intanto, i dati preliminari degli indicimanifatturieri e dei servizi hanno registrato una crescita superiore alle attese nella zona euro ad aprile.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,206. L'è sostanzialmente stabile su 1.785,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,69 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,75%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,40%, piccola perdita per, che scambia con un -0,32%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.355 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.656 punti.Pressoché invariato il(+0,19%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(-0,11%).Tra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,80%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,77%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,71%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,55%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,64%.Tentenna, che cede lo 0,71%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.del FTSE MidCap,(+11,39%),(+1,68%),(+1,67%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,95%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,06%.