Mercato americano positivo

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in territorio positivo. L'attenzione degli investitori è tuttavia catalizzata dal possibile aumento delle imposte sulle plusvalenze che la Casa Bianca starebbe considerando, secondo le indiscrezioni dei media americani.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,17% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.183 punti. In denaro il(+1,47%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+1,16%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,87%),(+1,59%) e(+1,58%).del Dow Jones,(+2,55%),(+2,22%),(+1,92%) e(+1,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,05%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,16%.Calo deciso per, che segna un -1,73%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,58%),(+5,57%),(+4,48%) e(+4,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,05%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.