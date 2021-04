Mondadori, crediti in sofferenza per 26,4 milioni di euro a fine 2020

Mondadori

(Teleborsa) - Ia del gruppoammontavano aa fine 2020, a fronte di un'esposizione in crediti commerciali di 207,2 milioni di euro e al netto del fondo svalutazione crediti pari a 15,1 milioni di euro. È quanto rende noto la società in risposta alle domande di un socio in vista dell'assemblea sul bilancio convocata in prima per il 27 e in seconda per il 28 aprile.Ad una domanda su nuove possibili cessioni o acquisizioni, Mondadori risponde che "da un punto di vista strategico il gruppo è dotato di tutte le risorse, manageriali e finanziarie indispensabili a proseguire il percorso di rafforzamento dei core business, di espansione in nuovi segmenti del settore editoriale o adiacenti ad esso e di eventuale razionalizzazione delle attività non strategiche, coerentemente perseguito nel corso degli ultimi anni, anche attraverso".Dal punto di vista strategico, invece, "al momento non rientra nei nostri piani" cedere altre testate a, risponde Mondadori. Il gruppo editoriale ha venduto, nel 2019, a La Verità sei periodici - Panorama, Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle - con una cinquantina di giornalisti, dando vita a una newco la cui partecipazione è al 75% de La Verità e al 25% di Mondadori.