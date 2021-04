Pandemia e informazione: il ruolo delle agenzie di comunicazione per arginare le fake news

(Teleborsa) -ha generato spessoed è stata giudicata in molti casi, ma quel che è più grave è il proliferare delle cosiddette, notizie che si sono poi rivelate inesatte o sbagliate. Elementi che hanno messo a nudo ledi dominare un contesto di improvvisa moltiplicazione della domanda, dovuto alla pandemia, ed il bisogno diE' quanto emerge dalsu "Disinformazione e fake news durante la pandemia: il ruolo delle agenzie di comunicazione”, presentato presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. Obiettivo della ricerca: evidenziare il ruolo svolto in Italia dai professionisti delle agenzie di comunicazione nel garantire qualità e veridicità alle notizie e mantenere, così, un sistema dell’informazione libero e pluralista.Il rapporto evidenzia che per il 49,7% degli italiani, la comunicazione sul Covid-19 è stata confusa, per il 39,5% ansiogena (un dato che sale al 50,7% tra i più giovani), per il 34,7% eccessiva e solo per il 13,9% della popolazione equilibrata.Per, Presidente del Censis, "la scelta che è stata fatta durante la pandemia è stata quella di privilegiare una comunicazione disordinata e a forte carica emotiva, sacrificando flussi di informazione affidabili e di qualità".Di fronte a questo contesto, le circapresenti in Italia e gli 8311 professionisti che vi lavorano possono allora rappresentarecontro la cattiva comunicazione e. Si tratta di realtà aziendali in crescita negli ultimi anni (+12,5% dal 2015 al 2020 e +1,2 nel solo nel 2020). Sono fortemente concentrate nelle aree del Nord del Paese: il 37,0% è nel Nord Ovest, dove si trova anche il 49,3% degli addetti e il 17,2% nel Nord Est, il 21,5% al Centro e il 24,3% al Sud e nelle isole. A Milano ce ne sono 710 (16,2% del totale), a Roma 400 (il 9,1%).Si è generata una sorta di, con il web che ha allargato la platea del mondo dell’informazione portando più libertà, più protagonismo, più notizie, ma anche meno intermediazione e controlli sulla qualità e la veridicità delle news. Unche ha aumentato il rischio di generare ansia, allarme sociale e visioni distorte della realtà. Circa, pari al 99,4% degli italiani adulti, hanno cercato informazioni sulla pandemia da: una(38 milioni di italiani) ha fatto ricorso ai, come televisione, radio, stampa; alvi sono i, come la Protezione Civile e l'Istituto Superiore di Sanità (consultati da 26 milioni di persone); al(15 milioni) i. Solo 1 italiano su 4 si è rivolto ai medici di medicina generale ed ancor meno a medici specialistici.Il risultato di questo bombardamento mediatico è stato un eccesso di flussi informativigeneratori di. Tra i più giovani sono molto elevate le quote di chi ritiene che la comunicazione sia stata sbagliata (14,1% per i 18-34enni) e addirittura pessima (14,6% tra i millennials).La comunicazione confusa sul virus, anziché rendere gli italiani più consapevoli, hanel 65% degli italiani, quota che cresce tra i soggetti più deboli, arrivando al 72,5% tra gli over 65enni e al 79,7% tra chi ha al massimo la licenza media.Unaviene individuata nella: il 52,2% degli italiani ponel’accento sull’obbligo da parte delle piattaforme di rimuovere le false notizie, mentre il 41,5% ritiene che i social media debbano attivare dei sistemi di controllo (fact checking) delle notizie pubblicate. Prioritario, poi, avviare campagne di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso consapevole dei social.Presente alla presentazione del Rapporto il Sottosegretario all'Informazione e all'Editoria, Rocco Giuseppe Moles, il quale ha sottolineato che "i social network oggi tendono a svolgere una funzione impropria, pubblicando in alcuni casi solo ciò che vuole ‘sentirsi dire’ il pubblico" e che "sarebbe indispensabile che i giganti del web cooperassero con i produttori di informazioni per rendere l’ecosistema digitale sempre più sicuro e trasparente".SecondoFounder di Ital Communications, lo scenario rappresentato dal Rapporto "evidenzia il ruolo fondamentale delle agenzie di comunicazione, unici argini contro la cattiva comunicazione, operatori chiave del settore nel garantire supporto all’immagine dei propri clienti e qualità dell'informazione veicolata per i media".