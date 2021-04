Recovery, Europa prepara la svolta green post-pandemia

(Teleborsa) - Sullaserve "E serve subito. "Vogliamo agire ora, non avere dei rimpianti dopo”. Queste le parole d'esordio pronunciate ieri dal Presidente del Consiglioal Leaders Summit on Climate dopo aver ringraziato il Presidente degli Stati Unitiper la sua leadership per questa iniziativa.ha detto parlando ai più grandi leader del mondo."L'Italia è un. La battaglia per ilè unae per il nostro paesaggio. Ci dedicheremo allae, allo stesso tempo,ha detto il Presidente del Consiglio.Come"abbiamo una responsabilità speciale per far sì che potremo raggiungere gli obiettivi degli Accordi di Parigi. La presidenza italiana ha proposto di organizzare una riunione ministeriale sul clima e l'energia", ha detto Draghi sottolineando che la lotta alla pandemia non deve distrarci da altre criticità. "Mentre lottiamo contro la pandemia non possiamo dimenticare le altre crisi" come quella del clima. "Dobbiamo cambiare ilStrategico in quest'ottica il Piano per la Ripresa dalla pandemia che "ci offre un'opportunità unica, quella di trasformare le nostre economie e realizzareIl nostro obiettivo è sostenere la transizione sostenibile in Europa e fare in modo che l'Ue raggiunga la neutralità climatica per il 2050".- "Inabbiamo lanciato un piano dachiamato Next Generation UE. Uno degli obiettivi del Piano è supportare la transizione ambientale in Europa. Il 10% del piano europeo, circa 70 miliardi di euro, andrà in investimenti in infrastrutture, spiega il Capo del governo.