Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. I listini europei sono sulla buona strada per registrate le prime perdite, sui sette giorni, nelle ultime otto settimane. Le preoccupazioni per l'aumento deinel mondo ha compensato i risultatiu positivi arrivati dallaLeggera crescita dell', che sale a quota 1,206. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,42%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +103 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,76%.tentenna, che cede lo 0,41%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,31% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.625 punti.Poco sopra la parità il(+0,24%); sulla parità il(-0,15%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,60%),(+0,88%),(+0,85%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.del FTSE MidCap,(+12,01%),(+3,32%),(+2,62%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.